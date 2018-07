رئيسة «الاتحاد النسائي» تشارك في الملتقى التأسيسي لمواجهة الأزمة الليبية

المتوسط:

شاركت رئيسة مجلس الإدارة للاتحاد النسائي، أول أمس السبت، في الملتقى التأسيسي لرؤية وطنية لمواجهة الأزمة في ليبيا برعاية مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.

وحضر الملتقى، الذي أقيم في فندق الودان ببلدية طرابلس، مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الطلابية والنسائية ونقابات العمال والمعلمين والأطباء والمهندسين.

ويهدف الملتقى إلى رفع مستوى الخدمات للمواطن، معالجة الوضع الأمني، إطلاق حوار مجتمعي شامل يهدف لمصالحة وطنية، الاستعداد إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات وإعطاء السياسة الخارجية بعدا استراتيجيا وفقا للمصلحة الوطنية العليا.

