فقدان 63 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

قالت مصادر إعلامية متطابقة إن 63 شخصا يرجح أن يكونوا غرقوا في قارب للمهاجرين قبالة سواحل طرابلس كان على متنه أكثر من مئة شخص في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

ونقلت مصادر إعلامية عن العقيد توفيق الصقر المسؤول عن خفر السواحل الليبي إنه تم انتشال 41 مهاجراً بعد غرق القارب قبالة العاصمة طرابلس. وذكر ناجون إن القارب كان يحمل 104 مهاجرين عندما غرق، ومن المفترض أن 63 منهم قد لقوا حتفهم، لكن لم يتأكد ذلك بعد.

ويأتي الحادث يومين بعد حادث مماثل، حيث انقلب قارب يحمل أكثر من 100 مهاجر الجمعة الماضي قبالة طرابلس، أثناء محاولتهم الذهاب إلى أوروبا. وتم إنقاذ 16 شخصاً منهم إلى جانب انتشال تسع جثث، حسب مسؤولين في خفر السواحل، ولم ترد أنباء عن مصير المهاجرين الآخرين.

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