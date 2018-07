المتوسط:

تمكنت قوات وزارة الدفاع التونسية ،من ضبط 7 شاحنات تهريب محملة بـ 72 ألف لتر من الوقود على الحدود التونسية الليبية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أمس الأحد، أن الدورية الأمنية أوقفت 11 شخصا كانوا على متن شاحنات التهريب وتسلمتهم الوحدات لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأكدت الوزارة أن شحنات الوقود والشاحنات تم مصادرتها لصالح الحكومة التونسية، وتم فرض غرامة مالية وعقوبة على السائقين.

