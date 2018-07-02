تخريج الدفعة الأولى والأخيرة من قسم التخدير بالكلية الطبية بني وليد

تم أمس الأحد بكلية التقنية الطبية بجامعة بني وليد، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من فنيي التخدير بقسم التخدير بالكلية، بحضور رئيس المجلس المحلي بني وليد وعميد كلية التقنية الطبية وأعضاء هيئة التدريس الجامعي وعدد من أولياء أمور الطلبة المتخرجين.

قال عميد كلية التقنية الطبية بجامعة بني وليد الدكتور مفتاح الجمل لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الدفعة تضم 13 خريجة وأطلق عليها اسم “قهر المستحيل” بعد تمكن الخريجات من التميّز في القسم رغم الصعوبات التي واجهتهن أثناء الدراسة.

وأعرب الدكتور الجمل عن أسفه لأن هذه الدفعة ستكون الأخيرة نتيجة إقفال قسم التخدير بكلية التقنية الطبية بجامعة بني وليد وذلك بسبب نقص أعضاء هيئة التدريس وبعض الإمكانيات اللازمة للدراسة. وأضاف أن الدفعة سيتم تدريبها وتشريكها في العمل بمستشفي بني وليد العام لمساندة الأطباء التخدير وتطوير الكادر الطبي بالمستشفى.

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