سيالة يترأس وفد ليبيا في القمة الأفريقية بعد مغادرة السراج

طرابلس — سبوتنيك. وأكد الأربد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن “وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة يترأس اليوم الأحد 1يوليو 2018 وفد بلاده ليبيا، المشارك في قمة القادة والزعماء والملوك ورؤساء الدول الأفريقية في دورتها 31 الحادية و الثلاثين المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت شعار الانتصار في مكافحة الفساد ممثلا لليبيا بعد مغادرة دولة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الرئيس فائز السراج موريتانيا بعد مشاركته الرسمية رئيسا لليبيا في القمة الأفريقية 31”.

وأضاف أن:

وزير الخارجية الليبي محمد سيالة سيستمر بالتواجد مشاركا في القمة اليوم الأحد وغدا الاثنين وسيلتقي خلالها العديد من القادة و الزعماء ورؤساء الدول والحكومات الصديقة الأفريقية للتباحث حول التعاون الثنائي ولطرح مواقف ورؤى حكومة الوفاق الوطني اتجاه العديد من القضايا والملفات المشتركة ذات الاهتمام المشترك”، مضيفا أن “سيطلع القادة والزعماء و الرؤساء على آخر مستجدات و تطورات الأوضاع في ليبيا.

وانطلقت فعاليات القمة الأفريقية اليوم الأحد 1يوليو/تموز بحضور ومشاركة الرئيس فائز السراج الذي غادر العاصمة نواكشوط ليستكمل الوزير محمد سيالة وزير الخارجية المشاركة الليبية بالقمة برئاسته للحضور الليبي بالقمة الواحد والثلاثين في حضور و مشاركة 22 رئيس دولة و حكومة.