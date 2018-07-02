صحيفة: وزيرة الدفاع الإيطالية لفرنسا ” القيادة بيد إيطاليا في ليبيا “

ذكرت صحيفة الجورنال الإيطالية أن وزيرة الدفاع الإيطالية وجهت تحذيرا للحكومة الفرنسية فيما يخص تدخلها في الشأن الليبي مشيرة أن “الدونا إليزابيتا ترينتا” قالت:أن إيطاليا هي الدولة القادرة على قيادة الدولة الليبية، مؤكدة أن القيادة بيد” إيطاليا” فيما يتعلق بالحالة الليبية

وأشارت الوزيرة في تصريحات سابقة على هامش الاجتماع الوزاري بمقر الناتو في بروكسل، أن هناك التزاما واضحا من قبل إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال الأنشطة الرامية إلى إحلال الاستقرار، لا سيما في مناطق المتوسط، شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما أن إيطاليا ستبقى حاضرة ضمن حلف شمال الأطلسي، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لمصادر مقربة من الوزيرة، فقد أعربت ترينتا عن أملها بأن يكون حلف شمال الأطلسي أكثر مطاوعة ومرونة، لا ينظر إلى الشرق فقط، بل يبدأ بالنظر إلى الجنوب أيضاً.

جدير بالذكر أن تلك التصريحات استبقت الزيارة المرتقبة التي أعلنت عنها وزيرة الدفاع الإيطالية،حيث أبدت عزمها زيارة ليبيا الأسبوع المقبل.

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