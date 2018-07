“إسكان طرابلس” يناقش آليات تعويض المتضررين من حرب سرت

المتوسط:

عقد رئيس مجلس إدارة جهاز الاسكان والمرافق بطرابلس، المهندس محمود عجاج، اجتماعًا أمس الأحد، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، لمناقشة العديد من الأمور والملفات التي تخص المدينة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر جهاز الإسكان والمرافق بطرابلس، تفعيل قرار المجلس الرئاسي رقم 661 لسنة 2018 م والذي تم فيه تكليف إدارة الجهاز ببداية الحصر الفعلي بعد أن يتم إحالة الكشوفات المتضررين من الحرب علي داعش من قبل بلدية سرت.

ويتطرق الاجتماع إلى أنه فيما يخص تعويضات سنة 2011 م قام الجهاز رسمياً بتكليف مكاتب استشارية هندسية تتولى إجراءات تدقيق والفحص وبداية العمل بكشوفات 50%.

