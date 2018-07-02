الرئيس الموريتاني يشدد على أهمية الانتصار على الإرهاب في ليبيا خاصة وفي أفريقيا عامة

شدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على أهمية محاربة الإرهاب والانتصار على الجماعات المسلحة الإرهابية لضبط الأمن واستتباب الأوضاع في الدول الأفريقية عامة و ليبيا خاصة.

وأكد عبد العزيز من خلال كلمته في افتتاح القمة الأفريقية بدورتها 31 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بتفعيل الاتفاقيات الأفريقية من أجل تحقيق الاندماج وتحسين الظروف المعيشية للسكان وترشيد موارد القارة، داعيا كذلك إلى ضرورة محاربة الفساد في أفريقيا وبدء العمل بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية.

يشار إلى أن أعمال القمة الأفريقية انطلقت ظهر اليوم الأحد في دورتها الـ31 بمركز المؤتمرات الدولي في العاصمة الموريتانية نواكشوط لبحث أزمة الهجرة و عدد من القضايا الأخرى ذات الصلة بالشأن الأفريقي.

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