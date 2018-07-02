احوال الطقس اليوم الاثنين 2 يوليو 2018 و درجات الحرارة في أنحاء البلاد

توقع خبراء الطقس والارصاد أن تتواصل الاجواء الحارة والتي تميز اغلب المناطق الغربية خاصة مناطق الشمال الغربي وغدامس وتوقع تراجع بسيط في درجات الحرارة علي مدن الشمال الغربي بداية من يوم الثلاثاء.

ووفقا للخبراء تبقي الاجواء معتدلة علي مناطق الخليج والشمال الشرقي.

وهذه درجات الحرارة القصوي المتوقعة اليوم الاثنين علي بعض المدن:

ابوكماش 43 درجة

العسة 45 درجة

زلطن 45 درجة

زوارة 44 درجة

الجميل 45 درجة

رقدالين 45 درجة

العجيلات 45 درجة

صبراتة 44 درجة

صرمان 44 درجة

الزاوية 44 درجة

العزيزية 45 درجة

السواني 45 درجة

الزهراء 44 درجة

جنزور 44 درجة

طرابلس 44 درجة

ترهونة 43 درجة

مسلاتة 39 درجة

زليتن 40 درجة

الخمس 37 درجة

مصراتة 36 درجة

ابوقرين 39 درجة

السدادة 39 درجة

سرت 33 درجة

النوفلية 34 درجة

بن جواد 32 درجة

راس لانوف 31 درجة

البريقة 33 درجة

الزويتينة 31 درجة

اجدابيا 36 درجة

سلوق 35 درجة

قمينس 34 درجة

بنغازي 32 درجة

توكرة 32 درجة

لابيار 32 درجة

المرج 30 درجة

البيضاء 28 درجة

شحات 27 درجة

القبة 27 درجة

لابرق 28 درجة

درنة 29 درجة

طبرق 30 درجة

امساعد 31 درجة

الجغبوب 39 درجة

جالو 37 درجة

سرير 37 درجة

تازربو 38 درجة

الكفرة 40 درجة

القطرون 42 درجة

مرزق 43 درجة

غات 42 درجة

اوباري 43 درجة

براك الشاطئ 42 درجة

سبها 42 درجة

مردة 37 درجة

سوكنة 40 درجة

الجفرة 39 درجة

هون 40 درجة

الشويرف 40 درجة

بن وليد 42 درجة

مزدة 45 درجة

نسمة 45 درجة

درج 46 درجة

غدامس 45 درجة

نالوت 44 درجة

كاباو 45 درجة

تيجي 48 درجة

المجابرة 44 درجة

الحرابة 44 درجة

الحوامد 46 درجة

بدر 46 درجة

شكشوك 46 درجة

جادو 44 درجة

يفرن 44 درجة

الرجبان 44 درجة

القواليش 45 درجة

ككلة 44 درجة

لاصابعة 45 درجة

الشقيقة 44 درجة

الزنتان 44 درجة

المشاشية 44 درجة

غريان 43 درجة

هذا والله اعلم #طقس_ليبيا