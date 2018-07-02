تشكيل لجنة لمتابعة قرارات مجالس الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط

أقر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتشكيل غرفة عمليات مصغرة تتولى العمل على متابعة إصدار قرارات إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب تلقت قناة ليبيا نسخة منه، أن قرار تشكيل اللجنة،جاء بناء على القرار رقم 52 للعام 2018، والذي يقضي وفقاً للمادة الأولى منه، تشكل اللجنة على النحو التالي:

– المؤسسة الوطنية للنفط (رئيساً).

– مندوب عن القيادة العامة للجيش (عضواً).

– مندوب عن الحكومة الليبية المؤقتة (عضواً).

– مندوب عن مصرف ليبيا المركزي (عضواً).

– مندوب عن وزرة الداخلية (عضواً).

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