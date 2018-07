الوفد الليبي يختتم مشاركته في المنتدى الإعلامي الصيني الأفريقي ببكين

المتوسط – أحمد جمال

اختتمت اليوم الإثنين مشاركة الوفد الليبي برئاسة مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية أحمد عمر الأربد، في أعمال منتدى التعاون الإعلامي الصيني الأفريقي المنعقد في المنتجع السياحي فندق صن رايز كمبينسكي بكين أحد سلسلة فنادق كمبنسكي المطل على بحيرة Yanqi الشهيرة.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الليبية، عبر فيس بوك، أن المنتدى شارك فيه وزراء ومسؤولي الإعلام بالدول الأفريقية وممثلي حكومات الدول الأفريقية، ويعد المنتدى فرصة للقاءات الثنائية لعقد شراكات دولية وللتعاون بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية في مجال الإعلام بالأخص في جوانب نقل الخبرات وتبادل الأفكار والمعلومات والاستفادة من خدمات التدريب والتأهيل الفني للعاملين في المؤسسات التلفزيونية والمسموعة الليبية الحكومية.

وساهمت المشاركة الليبية بمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في الإعلام في توفير فرصة كبيرة لعقد اجتماعات متنوعة مع كبار المسؤولين في كبرى المؤسسات الإعلامية الصينية والشركات المعنية بالخدمات الإعلامية المختلفة والتي أبدت أغلبها رغبتها في تقديم كافة التسهيلات اللازمة من دعم وتدريب وتقديم دورات تدريبية مجانية في مجال الإعلام في الجوانب الفنية والتقنية الحديثة.

وخلال المنتدى تباحث مدير إدارة الإعلام الخارجي أحمد الأربد، مع العديد من مدراء القنوات ووكالات الأنباء العالمية والصينية والأفريقية الحاضرة للمنتدى في كيفية التعامل المباشر والتواصل مع إدارة الإعلام الخارجي وقام رسميا بتوجيه الدعوة المفتوحة لكافة المراسلين والصحفيين والإعلاميين بدون استثناء من الصين و دول أفريقيا والمؤسسات الإعلامية المختلفة العالمية المتواجدة بالمنتدى لزيارة العاصمة الليبية طرابلس في كل وقت وبدون قيود، بالإضافة إلى مناقشة تواجدهم بليبيا بشكل دائم ومستمر وآلية اعتماد مكاتب ومراسلين من العاصمة طرابلس.

كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك في إطار مهام إدارة الإعلام الخارجي بشكل عام ومبادرة الزيارة والمشاركة الليبية لجمهورية الصين الشعبية بشكل خاص لترسيخ التعاون الصيني الليبي لدعم قطاع الإعلام الليبي الحكومي الذي سيكون مبادرة صينية ليبية غير مسبوقة ولأول مرة في مجال التلفزيون والراديو وغيرها لتحقيق نتائج مثمرة عائدة من التعاون الإعلامي المشترك بين الشعبين و البلدين الصديقين.

وعقد الوفد الليبي المشارك لقاءات متعددة و متنوعة مع الوفود المشاركة في المنتدى من الدول العربية الشقيقة والأفريقية الصديقة، ودول أخرى حاضرة للدورة التدريبية الدولية لبحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بما يخدم الإعلام الليبي ويمنح فرص متنوعة مفيدة في مجملها للإعلاميين الليبيين الشباب.

كما شملت أغلب اللقاءات مع الوفود الأفريقية توضيح للموقف الليبي الثابت لرؤساء الوفود ومسؤولي الإعلام بحكومات الدول الأفريقية المشاركة حول العديد من القضايا المشتركة وذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب بأشكاله المتنوعة واستعراض جهود وانتصارات الشعب الليبي على تنظيم داعش الإرهابي في القارة الأفريقية بالقضاء عليه في الأراضي الليبية وأهمية تبيان ذلك في الإعلام الأفريقي لإطلاع شعوب العالم والقارة الأفريقية.

وتم بإسهاب عرض مشكلة الهجرة غير الشرعية والخلفيات السابقة من مزاعم غير مقبولة وأكاذيب لا يمكن بتاتا للشعب الليبي أن يقبل أن توجه إليه من منطلق سماحة وأخلاق وقيم المجتمع الليبي المستمدة من ماضيه المشرف والنابعة من قوة العلاقات الراسخة والمتجذرة والأخوية بين الشعب الليبي والشعوب الأفريقية و شعوب العالم.

The post الوفد الليبي يختتم مشاركته في المنتدى الإعلامي الصيني الأفريقي ببكين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية