وزير الصناعة التونسي: الخطوط التونسية ستستأنف رحلاتها إلى ليبيا نهاية يوليو الجاري

ليبيا – أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس سليم الفرياني عقب لقائه عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأحد في طرابلس عن استئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية بين البلدين نهاية الشهر الحالي.

الفرياني أشاد وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بعمق العلاقات الليبية التونسية، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات من أجل خلق جسم اقتصادي قوي يكون بوابة لدخول المستثمرين من دول العالم لأفريقيا عن طريق ليبيا وتونس.

وأشار الوزير إلى الإعداد لعمل اللجنة المشتركة الليبية التونسية على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع القادم، تمهيداً للقمة التي ستجمع بين رؤساء حكومات البلدين نهاية أغسطس القادم.

يشار إلى أن الفرياني قد تم تكليفه من قبل رئيس الحكومة التونسية لترأس الوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي الذي انعقد في طرابلس.

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