المتوسط – أحمد جمال

عقد أعضاء مجلس الحكماء والأعيان بلدية وادي البوانيس اجتماع طارئ أمس الأحد، بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي البوانيس.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية وادي البوانيس، عبر فيس بوك، أن الاجتماع ناقش الوضع الأمني المتردي داخل البلدية والطريق العام الرابط بين بلدية الجفرة وبلدية البوانيس، وفي نهاية الاجتماع تم التوصل إلى عدة توصيات.

وجاءت أبرز التوصيات من أهمها تشكيل وفد من منطقة البوانيس للتواصل والتنسيق مع أمر منطقة براك العسكرية العميد محمد بن نائل، لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة تردي الوضع الأمني على الطريق العام والتنسيق على تأمين الطريق العام بداية من مفرق الفقهاء حي منطقة البوانيس.

كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل البوابات والدوريات على الطريق العام وداخل مناطق البوانيس، فيما أكد الحضور على ضرورة حث الشباب على التطوع في الانخراط في القوة المساندة لقوات الجيش.

يشار إلي أن الطريق العام شهد في الآونة الأخيرة العديد من عمليات الخطف والسرقة والحرابة وأخرها كانت قبل يومين حيث قامت مجموعة مسلحة بخطف الحاج مفتاح المدير الزيداني وابنه زيدان وعبدالسلام الفيتوري أمحمد، من منطقة الزيغن وشخصان من منطقة سرت ولا يزال مصيرهما مجهول.

The post اجتماع طارئ لمجلس أعيان بلدية وادي البوانيس لمناقشة الوضع الأمني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية