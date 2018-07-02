الثني يتابع العراقيل بوزارة الحكم المحلي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مع وكيل عام وزارة الحكم المحلي عبد القادر امحاوش، المشاريع المزمع إنشاؤها في بعض البلديات، منها بنغازي ودرنة و طبرق.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأحد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش ، حيث ناقش الجانبان العراقيل التي تحول دون تنفيذ تلك المشاريع.

وشمل الاجتماع مناقشة أعمال وزارة الحكم المحلي في مدينة درنة عقب تحريرها من قبل القوات المسلحة، إلى جانب الوقوف على مشكلة القمامة في مدينة بنغازي.

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