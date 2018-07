الغريقة: حصر عملاء المصارف في منظومة خاصة لحل أزمة الطوابير

المتوسط- عبدالله عسكر

عقد رئيس لجنة متابعة المصارف العاملة ببلدية الغريفة، صلاح عبد الرزاق، اجتماعا موسعا ضم مختاري محلات البلدية وعدد من مندوبي المصارف بالمحلات بقاعة ديوان المجلس البلدي، لمناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجهه المندوبين اثناء عمليات استلام السيولة النقدية.

وشارك في الاجتماع عضو المجلس البلدي الغريفة عبد الكريم سعد، ومدير مكتب شؤن المحلات عبد الكريم فنطازي، حيث تم بحث نقاط القصور خلال عملية استلام السيولة وتسلمها واقتراح سبل التغلب عليها.

وأكد المجتمعون على ضرورة حصر جميع عملاء المصارف بالمحلات في منظومات خاصة، وعدم جباية أي رسوم على المواطنين، والتعاون مع الجهات الأمنية أثناء استلام السيولة النقدية من المصارف.

ويأتي هذا الاجتماع من أجل ضمان حصول المواطن على السيولة النقدية، ولتخفيف أعباء الانتظار في طوابير أمام المصارف.

