تشكيل لجنة لمتابعة قرارات الشركات التابعة لـ«الوطنية للنفط»

المتوسط – أحمد جمال

أقر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتشكيل غرفة عمليات مصغرة تتولى العمل على متابعة إصدار قرارات إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب حصلت «المتوسط» على نسخة منه، أن قرار تشكيل اللجنة، جاء بناء على القرار رقم 52 للعام 2018، والذي يقضي وفقاً للمادة الأولى منه، تشكيل اللجنة على النحو التالي:

– المؤسسة الوطنية للنفط (رئيساً).

– مندوب عن القيادة العامة للجيش (عضواً).

– مندوب عن الحكومة الليبية المؤقتة (عضواً).

– مندوب عن مصرف ليبيا المركزي (عضواً).

– مندوب عن وزارة الداخلية (عضواً).

