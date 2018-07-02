دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث العراقيل التي تواجه وزارة الحكم المحلي

قرنادة 02 يوليو 2018 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأحد، مع وكيل عام وزارة الحكم المحلي عبد القادر امحاوش، المشاريع المزمع إنشاؤها في بعض البلديات، منها بنغازي ودرنة و طبرق.

هذا وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيأت عبد الرحمن الأحيرش، حيث ناقش الجانبان العراقيل التي تحول دون تنفيذ تلك المشاريع.

الجدير بالذكر أن الاجتماع ناقش أعمال وزارة الحكم المحلي في مدينة درنة عقب تحريرها من قبل القوات المسلحة، إلى جانب الوقوف على مشكلة القمامة في مدينة بنغازي. (وال – قرنادة) هــ ع

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