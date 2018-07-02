الوطنية للنفط تعلن "القوة القاهرة" في مينائي الحريقة والزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 2 يوليو 2018 في تمام الساعة الحادية عشره صباحا.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية الأزمة التي تمرّ بها البلاد حاليا، حيث كان قد تم الإعلان أيضا عن حالة القوة القاهرة في كل من مينائي السدرة ورأس لانوف.

وبالرغم من أن المؤسسة الوطنية للنفط قد حذّرت من التبعات الوخيمة لاستمرار عمليّات الإغلاق، إلا أنّ القيادة العامة لم تتراجع عن قرارها في منع السفن من الدخول إلى الميناء لشحن الكميات المخصصة لها.

وعلّق المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على ذلك قائلا: ” على الرغم من التحذير من التبعات، ومحاولاتنا المتكررة لإيجاد حلّ مع القيادة العامة، تم منع سفينتين من تحميل الشحنات في كل من ميناء الحريقة والزويتينة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف الخزانات الآن ممتلئة بالكامل وعليه سيتم إيقاف عمليات الإنتاج” تدعو المؤسسة الوطنية للنفط القيادة العامة إلى وقف عمليات الإغلاق والسماح لها بأداء عملها لخدمة مصالح الشعب الليبي، وذلك بصفتها الجهة الليبية الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا والمسؤولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير بموجب القوانين الليبية والدولية.

وأردف صنع الله، لطالما دعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى التوزيع العادل لعائدات النفط الوطني. وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط على أن الخسائر الإجمالية اليومية للإنتاج تبلغ 850 ألف برميل من الخام، و710 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات. وتقدر الخسائر الإجمالية للإيرادات الناجمة عن عمليات الإغلاق بحوالي 67.4 مليون دولار. كما أن الخسائر المالية للخزانة العامّة منذ هجوم إبراهيم الجضران على مينائي السدرة وراس لانوف يوم 14 يونيو تقدّر بأكثر من 650 مليون دولار.

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