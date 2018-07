لجنة وزارية تصل مطار الكفرة لبحث إعادة إعمار الجنوب

المتوسط- عبدالله عسكر

وصلت إلى مطار الكفرة اللجنة الوزارية لإعادة إعمار الجنوب التي يرأسها الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية المؤقتة.

وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعا موسعا بقاعة اجتماعات بلدية الكفرة لاستعراض أبرز المختنقات المحالة سابقا إلى مجلس الوزراء بالإضافة إلى العقود المتعثرة في التعليم والصحة والمياه والكهرباء والاتصالات والمواصلات وغيرها.

وتضم اللجنة وزير الحكم المحلي محمد الفاروق، ووكلاء وزارتي الشئون الاجتماعية والصحة للشئون الفنية ورؤساء هيئات «المواصلات – الزراعة والثروة الحيوانية – الاتصالات-الموارد المائية – الاسكان والمرافق»، ومدير عام صندوق التضامن الاجتماعي، ومدير الشركة القابضة للكهرباء، ورئيس مصلحة المطارات، ورئيس مصلحة الطرق والجسور.

وشملت اللجنة رئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير ادارة الخدمات الصحية بالمناطق في وزارة الصحة، ومدير إدارة الشئون الفنية برئاسة الوزراء،.

واستقبل اللجنة الوزارية كل من عضو مجلس النواب عن الكفرة سعيد مغيب، وعميد بلدية الكفرة المهندس عبدالرحمن عقوب، ورئيس مجلس الحكماء ونائبه ومدير أمن مديرية الكفرة، ومسؤولي القطاعات ومديري الشركات العامة.

واشتمل جدول الزيارات على زيارة مهبط مطار الكفرة والمستشفى الجديد و كلية الآداب والعلوم بالكفرة وطريق الكفرة جالو.

