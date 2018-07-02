الثني يناقش المشاريع المزمع تنفيذها من قبل مصلحة الطيران المدني

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، المشاريع المزمع تنفيذها من قبل مصلحة الطيران المدني مع عدد من مسؤولي القطاع.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، حيث شمل اللقاء، مناقشة المشاريع المزمع إنشاؤها من قبل مصلحة الطيران المدني في كل من مدن طبرق والأبرق و بنغازي والكفرة.

وإطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على أبرز العراقيل التي تواجه هذه المشاريع ووضع الحلول الناجحة لسيرها على الوجه الأمثل.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع شمل حضور رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ومدير عام مصلحة الطيران المدني الكابتن عبد الحميد البرعصي.

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