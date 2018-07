ورشة تدريبية عن «الاندماج وذوي الإعاقة» بمقر المركز الثقافي بتاجوراء

المتوسط/ عمر النجار:

أقيمت خلال اليومين الماضيين، بمقر المركز الثقافي تاجوراء، فعاليات الورشة التدريبية عن «الاندماج وذوي الإعاقة»، وذلك ضمن مشروع الحماية وإعادة التأهيل للعام 2018.

جاء ذلك، بالتعاون مع المجلس البلدي تاجوراء، وبناء على الاجتماع الذي جمع المجلس البلدي مع فريق عمل المنظمة الدولية لذوي الإعاقة مكتب ليبيا، والذي نتج عنه ضرورة التعاون المشترك لصالح فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجال التدريب

واستهدفت هذه الورشة عدد 25 متدربًا من كافة الجوانب الخدمية التي تهتم وتتعلق بجانب الأشخاص ذوي الإعاقة من أخصائي تأهيل ونفسيين وإسعاف وطوارىء وممرضين وصيادلة وأخصائي تغذية وإعلام وكافة الخدمات المختلفة.

