قبيلة العريبات تبارك انتصارات القوات المسلحة في تحرير درنة وعودتها لحضن الوطن

بنغازي 02 يوليو 2018 (وال)- باركت قبيلة العريبات في بيان لها اصدرته السبت 30 يونيو الماضي تحرير الموانئ النفطية من العصابات الإجرامية وتحرير مدينة درنه من براثن الإرهاب وعودتها لحاضنة الوطن.

وجددت قبيلة العريبات تأييدها الكامل للقرار الشجاع الذي اتخذته القيادة التاريخية للقوات المسلَّحه العربية الليبيه بتسليم الحقول النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي.

ودللت بأن دعمها لهذا القرار الشجاع جاء للاعتبارات التالية :

1 – أن قضية محاربة الإرهاب تعتبر من أهم مواضيع الساعة التي فرضت وجودها على المجتمع الدولي, لهذا فإن محاربة الإرهاب يجب ألا تقتصر على المواجهة المسلحة فقط بل يجب أن تمتد إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب نظرا لكون الأموال تعتبر هي الشريان الحيوي لحركة التنظيمات الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية .

2 – لقد شكلت جماعة الأخوان المسلمين الإرهابية بعد وصولها إلى سدة الحكم في ليبيا تحديا هائلا لقوى المجتمع المدني والديمقراطي الراغب في بناء مجتمع جديد يقوم على أساس من الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والجديد في هذه الحركة الإرهابيه أنها تمتد بخيوطها الدوليه إلى التشابك مع حركة مصالح أجهزة أستخباراتية دولية من جهة وشبكة مصالح اقتصادية هائلة شديدة التعقيد من جهة أخرى .

3 – إن حالة الفوضى والعنف التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية ترجع مسبباتها لسيطرة مليشيات إرهابية صنعتها وأشرفت عليها أجهزة استخباراتية إقليمية ودولية ضمن خطة استعمارية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف المجتمعي لإشاعة الخوف بين الناس من خلال ضرب البعد الأمني للدولة الليبيه وتنفيذ سياسة التهجير القصري وخلق عداءات مزمنة بين الناس وبين مكونات المجتمع الليبي الواحد.

4 – علينا أن نتذكر طبيعة وأهداف المخطط الاستعماري الذي يحيط بليبيا وشعبها المناضل حيث يرتكز ذلك المخطط على الأسس التالية :

وجاء في البيان ” أننا في قبيلة العريبات ننتمى لبلادنا العزيزة ونتمسك بالميراث الكفاحي المقاوم الذي تركه لنا شيخنا الجليل عمر المختار وفي هذا الصدد نحيي الظهير المساند المقاوم وفي طليعته القوات المسلحه العربية الليبية .

وتابع البيان ” بما أننا ندرك طبيعة هذا المخطط الاستعماري حول بلادنا فأننا نعلن إعلانا بأن ساعة تصعيد النفير قد أضحت لازمة الآن خاصة بعد التطاول الذي قامت به ايطاليا كمقاول صغير يريد أن يسيطر على حصته من الكعكة الليبية وبهذا نحذر تحذيرا نضاليا من مغبة أي تصرف قد يعود بآفاقه الي سنة 1911″.

إن قبيلة العريبات ترى بأن عملية الكرامه التحريرية قد أصبحت اليوم على مشارف مرحله جديدة نحو تحرير ليبيا بكاملها ولهذا يجب مراعاة الجوانب التاليه :

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