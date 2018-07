إصلاح عطل بخط المياه الرئيسي في حي المنارة بـ «طبرق»

المتوسط/ عمر النجار:

أعلن «المجلس البلدي طبرق»، أنّهُ تمَّ إصلاح العطل الخاص بخط المياه الرئيسي بحي المنارة، قائلاً: «نحنُ في انتظار ضخ المياه من محطة التحلية».

كان المجلس البلدي بطبرق، قد أفاد بأنَّ المواد الخاصة بصيانة خط المياه الرئيسي بحي المنارة وصلت خلال الفترة الجارية، حيثُ سيباشر المختصين بإصلاح الخط، وعودة المياه إلى أحياء المدينة.

وأضاف المجلس البلدي بطبرق، خلال منشور لهُ على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ بلدية طبرق ساهمت خلال الفترة الماضية في حل هذه المشكلة.

