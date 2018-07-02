مندوب جزائري يستكمل إجراءات ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين غير القانونيين

زار مندوب القنصلية الجزائرية بمدينة قفصة التونسية، أمس، مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، طريق السكة، وذلك لتسليم وثائق سفر مؤقتة لثلاثة وثلاثين مهاجرا جزائريا غير قانوني من نزلاء الجهاز.

كما استكمل المندوب الجزائري تسجيل وجمع البيانات الشخصية لاستخراج وثائق سفر مؤقتة لاثني عشر جزائريا من نزلاء الجهاز، تم إنقاذهم في اليومين الماضيين في عرض البحر، وهم في طريقهم إلى أوروبا على متن قارب مطاطي في هجرة غير قانونية، حيث سيتم إعادتهم إلى الجزائر جوا، ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة.

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