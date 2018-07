عصابات «حسني القرعاني» تُهدد الغرفة الأمنية بالقطرون

المتوسط:

أفاد مصدرٌ من أهالي مدينة القطرون الكائنة في الجنوب الليبي، بأنَّ العصابات المسلحة التابعة إلى المتهم، حسني الكيشي القرعاني، الذي تمَّ تسليمه إلى قوات الردع الخاصة في طرابلس، قاموا بتهديد الغرفة الأمنية القطرون، التي قامت بتسليمه.

كان رئيس الغرفة الأمنية القطرون العميد بدي مكني، قد أعلن خلال الأيام الماضية، القبض على أحد أبرز مجرمي الجنوب المدعو «حسني» الذي يمتهن خطف المواطنين ما بين مدينتي زيغن وسبها.

وقال مكني في تصريح للمكتب الإعلامي لمديرية أمن القطرون،: «لقد تم القبض علي المجرم المدعو حسني، الذي يقوم بخطف المواطنين ما بين زيغن وسبها، والآن وهو في قبضة اللجنة الأمنية القطرون تحت التحقيق وقد اعترف بجرائمه خاصة جريمته الأخيرة التي توفي فيها مواطن من المنطقة الشرقية، وإطلاق عدد 8 أشخاص».

