أمانة "المؤتمر العام لشرفاء الجنوب": أي قوة أجنبية تعتبر احتلالا

أعلنت أمانة المؤتمر العام لشرفاء القبائل والمدن والقرى والأرياف الليبية بالمنطقة الجنوبية عن رفض التواجد الأجنبي على الأرضي الليبية.

وشددت الأمانة في بيان لها على التصدي “لأي قوة أجنبية تدخل الأراضي الليبية” معلنة “وقوف كافة (أبناء ليبيا) صفا واحدا للدفاع عن (ليبيا) واعتبار أي قوة أجنبية على الأرض قوة احتلال يجب مقاومتها وهو حق تكفله القوانين والأطراف الدولية”.

وأكد البيان على رفض تصريحات “وزير الداخلية الايطالي بشأن هذه القوة لأنها تدل على الروح العدائية والاستعمارية تجاوزها الزمن والشعب الليبي قادر على حماية وطنه وسيدفع الغالي والرخيص من اجل حريته واستقلاله”.

ودعا البيان إلى “رص الصفوف من اجل تحرير الوطن من الخونة والمليشيات العميلة الذين باعوا الوطن للمستعمر من اجل مصالحهم الشخصية لنهب ثروات الوطن وتدمير مقدراته لحساب الدول الاستعمارية”.

وكانت قيادة الجيش أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تلقت معلومات تفيد برغبة بعض الأطراف الدولية بإنشاء وجود عسكري لها في الجنوب الليبي معتبرة أن هذا العمل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الأمر الذي اعتبرته القيادة “اعتداء على الدولة الليبية وسيادة أرضيها”.

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