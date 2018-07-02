بركة: مكونات الجنوب اتفقت على إلغاء الاتفاقيات الموقعة بالخارج

أكد رئيس ديوان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في الجنوب، العميد أحمد بركة، أن أعيان قبائل الجنوب الليبي عقدوا اجتماعا في مرزق حضره ممثلين عن 16 بلدية و63 مكون اجتماعي لبحث الأوضاع في الجنوب.

وبين بركة في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” أن “المشاركين في الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بفزان الشيخ علي ابوسبيحة طالبوا بتدخل الجيش وبسط سيطرته في الجنوب الليبي واتفقوا على تعليق جميع الخلافات خاصة بين القبائل التي شهدت صدامات مسلحة سابقا مثل التبو والطوارق وأولاد سليمان والزوية”.

وأضاف بركة أن “أعيان الجنوب اتفقوا أيضا خلال الاجتماع الذي عقد قبل أيام على إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة خارج ليبيا مثل اتفاقية روما بين أولاد سليمان والتبو واتفاقية الدوحة بين التبو والطوارق واتفاقية ميامي بين التبو وأولاد سليمان وشدد المجتمعون على ضرورة أن يكون التعاون بينهم مباشرة (ليبي ليبي) بعيدا عن التدخل الخارجي”.

وكانت قيادة الجيش أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تلقت معلومات تفيد برغبة بعض الأطراف الدولية بإنشاء وجود عسكري لها في الجنوب الليبي معتبرة أن هذا العمل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الأمر الذي اعتبرته القيادة “اعتداء على الدولة الليبية وسيادة أرضيها”.

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