سيالة يبحث مع وزير الخارجية التونسي اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، الاثنين، مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع اللجنة التونسية الليبية، في تونس يوم الخامس من يوليو الجاري، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وناقش سيالة مع الجهيناوي، على هامش اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومخرجات اجتماع باريس، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس سليم الفرياني قد أعلن، الأحد، أن رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى طرابلس ستستأنف في نهاية الشهر الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية