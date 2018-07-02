شركة الكهرباء تتوقع طرحا للأحمال بهذه الساعات يوميا

حذرت الشركة العامة للكهرباء من احتمالية انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من 12 ساعة يوميا في المنطقة الغربية.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” انه في حال استمرار قفل الموانئ النفطية فستتوقف معظم وحدات التوليد في محطتي (شمال بنغازي للدورة المزدوجة والزويتينة الغازية) وفقد ما قيمته 1000 ميجاوات من القدرات الإنتاجية لهاتين المحطتين نتيجة لعدم إمكانية تشغيلهما بالوقود الخفيف الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميا في المنطقة الشرقية وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية”.

وبينت الشركة انه تم قفل حقل أبو الطفل من قبل شركة الخليج العربي نتيجة لاستنفاد القدرات التخزينية لخزانات ميناء السدرة النفطي حيث سيترتب على هذا الإقفال فقدان الشبكة العامة كميات من الغاز بالمنطقة الشرقية تقدر بحوالي ستين مليون قدم مكعب وهذا الخط يغذي محطتي كهرباء (الزويتينة وشمال بنغازي) الغازيتين وهو ما سيؤدي الى توقف عدد من وحدات التوليد لهاتين المحطتين عن الخدمة وفقدان ما يقارب من 300 ميجاوات من قدرات التوليد بالمنطقة.

وأشارت الشركة إلى إن هذا الوضع سيساهم بشكل مباشر في تفاقم سوء الوضع التشغيلي للشبكة العامة الكهربائية والذي هو سئ أصلا نتيجة للعجز الحاصل في التوليد والذي يتجاوز 1200 ميجاوات خلال هذه الفترة

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