الكهرباء تحذر من انقطاع التيار لأكثر من 12 ساعة إذا استمرّ إغلاق الموانئ

حذرت الشركة العامة للكهرباء، الاثنين، من انقطاع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة عن المنطقة الشرقية، وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية، في حال استمرّ إغلاق الموانئ النفطية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن استمرار إغلاق الموانئ سيترتب عليه إيقاف معظم وحدات التوليد في محطة شمال بنغازي، ومحطة الزويتينة الغازية، وفقد 1000 ميغاوات من القدرات الإنتاجية للمحطتين؛ لعدم إمكانية تشغيلهما بالوقود الخفيف.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت فرض القوة القاهرة على الموانئ النفطية، بعد إعلان قوات حفتر تسليمها للمؤسسة الموازية، ومنعها لناقلات الشركات المتعاقدة مع المؤسسة من شحن النفط.

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