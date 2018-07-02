مدنيون ليسوا أرقاماً.. قتلوا في يونيو

سجلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكثر من 16 ضحية، لقوا حتفهم نتيجة الأعمال العدائية في يونيو الماضي.

وقالت البعثة أن 15 آخرين أصيبوا بجراح، نتيجة القصف وإطلاق النار، فضلاً عن مخلفات الحرب.

وحسب الإحصائية فالقتلى كانوا 12 رجلاً، وامرأة، و3 أطفال، فيما أصيب 9 رجال و3 نساء و3 أطفال بجروح.

وكان القصف السبب الأول لسقوط الضحايا حيث أسفر عن سقوط 7 قتلى و8 جرحى.

أما الغارات الجوية فقد خلفت 5 قتلى وإصابة واحدة، بينما سقط 3 قتلى و5 جرحى نتيجة إطلاق النار.

ونتج عن مخلفات الحرب غير المتفجرة حالة وفاة واحدة، فيما لم تحدد سبب الإصابة الأخرى.

وتوزع الضحايا بين المدن الليبية، فحسب توثيق البعثة بلغ عدد القتلى في درنة 10، وأصيب 8.

أما في اجدابيا فقد قتل 3 وأصيب 7 آخرون، فيما سجلت البعثة وقوع 3 قتلى مدنيين في بني وليد.

ووثقت البعثة 11 إصابة أخرى، قد ترقى إلى أن تكون انتهاكات للقانون الإنساني والدولي.

ووقعت الإصابات في العجيلات وسبها وطبرق ومصراتة ودرنة.

وتصدر البعثة شهرياً إحصائية للضحايا المدنيين الذين يسقطون ضحية الأعمال العدائية في مختلف أرجاء ليبيا.

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