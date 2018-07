«المتوسط» ترصد ردود أفعال الصحف العالمية بعد رفع حالة القوة القاهرة في الموانئ النفطية

المتوسط:

بمجرد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اليوم الاثنين، حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة، توالت ردود أفعال العديد من الصحف العالمية حول القرار، حيث وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية هذا الإعلان بمثابة «ضربة أخرى للقطاع الحيوي».

وقالت الصحيفة أن هذا القرار يؤثر على القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه ليبيا اعتمادا شبه كليا من أجل توفير احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك الإجراء على خلفية الأزمة التي تمرّ بها البلاد حاليًا، والإعلان من قبل عن حالة القوة القاهرة في كل من مينائي السدرة ورأس لانوف.

وفي بيانها اليوم، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها حذّرت من التبعات الوخيمة لاستمرار عمليّات الإغلاق، إلا أنّ القيادة العامة لم تتراجع عن قرارها في منع السفن من الدخول إلى الميناء لشحن الكميات المخصصة لها.

فيما نشر موقع «هارت أنرجي» تقريرا، علق فيه عن بيان المؤسسة الوطنية للنفط، قال فيه أن هناك خسائر إنتاجية إجمالية وصلت إلى 850 ألف برميل يوميا بسبب إغلاق الموانىء .

وأضاف الموقع، أن المواجهة قد تشكل جزءًا من صراع أوسع نطاقاً في ليبيا، بسبب خفض الإنتاج لفترة طويلة، الدولة التي تعد عضوة في منظمة الأوبك، والتي كانت تضخ في الآونة الأخيرة أكثر من 1 مليون برميل يوميًا.

وتقدر الخسائر الإجمالية للإيرادات الناجمة عن عمليات الإغلاق بحوالي 67.4 مليون دولار. كما أن الخسائر المالية للخزانة العامّة منذ هجوم إبراهيم الجضران على مينائي السدرة وراس لانوف يوم 14 يونيو تقدّر بأكثر من 650 مليون دولار.

