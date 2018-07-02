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إيطاليا تدعم ليبيا بزوارق وأموال

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما ينص على منح ليبيا جملة من المساعدات لدعم جهود مكافحة تتهريب البشر والتصدي لتدفقات المهاجرين غير القانونيين.

وقالت وكالة “آكي” الإيطالية، الاثنين، إن المرسوم يتضمن منح ليبيا 10 زوارق دورية تتبع لخفر السواحل الإيطالي، إضافة إلى وحدتين بحريتين تتبعات للشرطة المالية.

ونص المرسوم أيضا على توفير 1.4 مليون يورو لإجراء عمليات الصيانة وتدريب عناصر من البحرية وخفر السواحل الليبي.

وكان ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قد تهد بوقت سابق بدعم ليبيا بـ12 زورقا بالإضافة إلى تدريب أفراد من البحرية الليبية في إطار عملية صوفيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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