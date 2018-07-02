إيطاليا تدعم ليبيا بزوارق وأموال

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما ينص على منح ليبيا جملة من المساعدات لدعم جهود مكافحة تتهريب البشر والتصدي لتدفقات المهاجرين غير القانونيين.

وقالت وكالة “آكي” الإيطالية، الاثنين، إن المرسوم يتضمن منح ليبيا 10 زوارق دورية تتبع لخفر السواحل الإيطالي، إضافة إلى وحدتين بحريتين تتبعات للشرطة المالية.

ونص المرسوم أيضا على توفير 1.4 مليون يورو لإجراء عمليات الصيانة وتدريب عناصر من البحرية وخفر السواحل الليبي.

وكان ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قد تهد بوقت سابق بدعم ليبيا بـ12 زورقا بالإضافة إلى تدريب أفراد من البحرية الليبية في إطار عملية صوفيا.

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