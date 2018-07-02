الصليب الأحمر يوزع مساعدات غذائية على أهالي الجنوب

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها قامت بتوزيع مساعدات غذائية على أكثر 10 آلاف شخص تضرروا من المواجهات المسلحة في سبها. وبين المكتب الإعلامي للجنة انه جرى توزيع المساعدات على ثلاثة مواقع مختلفة وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي وصندوق الزكاة.

وأوضحت اللجنة أن الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة استفادوا من المساعدات التي جرى توزيعها في أحياء مختلفة من مدينة سبها مؤكدة أنها ستواصل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في مناطق مختلفة من جنوب ليبيا.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، كشف وجود مليون شخص في ليبيا نصفهم تقريبا من النساء، بحاجة إلى مساعدات عينية مباشرة في جميع أنحاء البلاد .

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