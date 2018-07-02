اخبار ليبيا الان

الرئاسي والشركة العامة للكهرباء يبحثان المشاكل التي تعاني منها الشركة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اجتمع عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة اليوم بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة، حيث تمت مناقشة الاختناقات والمشاكل التي تعاني منها شركة الكهرباء.
كما بحث الاجتماع استكمال المشروعات المتوقفة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وأعمال الصيانة بالشركة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك