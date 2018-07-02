الرئاسي والشركة العامة للكهرباء يبحثان المشاكل التي تعاني منها الشركة

اجتمع عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة اليوم بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة، حيث تمت مناقشة الاختناقات والمشاكل التي تعاني منها شركة الكهرباء.

كما بحث الاجتماع استكمال المشروعات المتوقفة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وأعمال الصيانة بالشركة .

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