«المشري» يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي مستجدات الأوضاع في الهلال النفطي

المتوسط:

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشارى “خالد المشري”، اليوم الإثنين، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “بيتينا موشايد” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء، جملة من الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطن في ظل الانسداد السياسي الحالي، بالإضافة إلى مناقشة أخر مستجدات الأحداث الجارية في منطقة الهلال النفطي وآليات التعامل مع المؤسسات الشرعية.

وتطرق الجانبان، أيضا إلى مناقشة مخرجات مؤتمر باريس والجدول الزمني الخاص بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات، وملف الهجرة غير الشرعية.

