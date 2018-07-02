الخرطوش: محاولات لتشويه الجيش الوطني

أكد مسؤول مكتب الإعلام في الكتيبة «276 مشاة»، المنذر الخرطوش، ضبط عدد من المدنيين والوحدات المساندة للجيش يقومون بسرقة بعض المنازل وحرقها في مدينة درنة شرق البلاد.

وقال الخرطوش لقناة 218 نيوز، إن الجيش الليبي لاحظ وجود عدد من المنازل المحروقة في الأحياء السكنية والمناطق وسط المدينة، وبعد البحث والتحري اتضح وجود شباب مدنيين من درنة ومجموعة أخرى محسوبة على الوحدات المساندة تقوم بسرقة وحرق المنازل بعد خروج الجيش من المنطقة.

وأوضح الخرطوش، أنه تم القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هناك من يحاول تشويه المؤسسة العسكرية بمثل هذه الاعمال، والجيش الليبي لن يسمح بها.

وطالب الخرطوش جميع المواطنين في مدينة درنة بالإبلاغ عن أي عمليات سرقة أو حرق لأقرب مركز شرطة بالمدينة أو بمديرية أمن درنة، والشرطة العسكرية.

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