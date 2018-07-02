الطرابلسي ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة

البيضاء02 يوليو 2018 (وال) – أصدر وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، والمكلف بمهام تيسير عمل الوزارة الدكتور سعد عقوب ظهر اليوم الإثنين القراراً رقم (203) لسنة 2018 والذي يقضي بإعفاء الدكتور عِوَض محمد القويري مهامه كناطق رسمي باسم وزارة الصحة، وتكليف السيد معتز عزالدين الطرابلسي بمهام الناطق الرسمي باسم وزارة بالحكومة الليبية المؤقتة، بالإضافة إلى عملة الأصلي .

وجاء في قرار الوكيل العام في مادة “الثالثة والرابعة” أنه يجب على المعني ممارسة مهامه وفقا للوائح والتشريعات النافذة ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف احكامه. (وال – البيضاء) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال