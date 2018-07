عضو بالرئاسي يبحث مع رئيس العامة للكهرباء الصعوبات التي تواجهها

المتوسط:

اجتمع عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “أحمد حمزة”، اليوم الإثنين،بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “عبدالمجيد حمزة”، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة، لبحث سبل تذييل المختنقات التي تعاني منها الشركة وسبل تذليلها.

وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل استكمال المشاريع المتوقفة ، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك إيجاد آليات الصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع المتوقفة وأعمال الصيانة بالشركة.

