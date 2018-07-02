وفد عن مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين يناقش مع الرئيس التونسي مستجدات الملف الليبي

تونس 02 يوليو 2018 (وال) – ناقش وفد عن مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين مستجدات الملف الليبي مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقالت الرئاسة التونسية إن النقاش شمل عدداً من القضايا الدولية والإقليمية، وعدداً من الملفات في الشرق الأوسط.

وشملت النقاشات المبادرة التونسية لإيجاد تسوية سياسية في ليبيا، ونتائج الجهود التونسية في إنجاح المبادرة.

وبحث الوفد كذلك تقوية العلاقات ودعم تونس سياسيا واقتصاديا، حيث أوضح الوفد اهتمامه بالتجربة التونسية في التحول الديمقراطي.

وترأس الوفد الأمريكي السيناتور روجي ويكر رئيس لجنة الأمن والتعاون في أوروبا في مجلس الشيوخ الأميركي.

وأكد السبسي خلال اللقاء عن تطلع بلاد للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق التنمية في تونس والمنطقة.

وأثنى ويكر على العلاقات التونسية الأميركية، مثمناً دورها في ضمان الاستقرار في المنطقة. (وال – تونس) ع ع

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