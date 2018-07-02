الجهيناوي وسيّالة يتباحثان الملف الليبي في قمّة نواكشوط

تطرّق وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي, اليوم الإثنين 2 جويلية الجاري, على هامش أشغال الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي بنواكشوط, مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيّالة, إلى تطوّرات الأوضاع في ليبيا. وذكّر الجهيناوي, وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية, تلقّت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه, بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وباجتماع الجزائر في 21 ماي 2018 وباجتماع باريس في 29 من نفس الشهر، الهادفة إلى إيجاد حل سلمي وتوافقي للأزمة في ليبيا في إطار خارطة الطريق الأممية.

وأجرى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي, اليوم الإثنين, سلسلة من اللقاءات مع نظرائه بعدد من الدول المشاركة في أشغال المؤتمر تطرّقت إلى سبل دعم علاقات الأخوّة والتعاون الثنائي, إضافة إلى جدول أعمال القمّة والإستحقاقات الثنائية والإفريقية المقبلة. وشملت هذه اللقاءات وزراء خارجية كل من الجزائر عبد القادر مساهل والمغرب ناصر بوريطة ومصر سامح شكري وليبيا محمد الطاهر سيالة, بالإضافة إلى وزراء خارجية الطوغو روبار دوساي وبوركينافاسو مامادو ألفا باري ونيجيريا جيوفري أونياما.

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