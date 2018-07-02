البعثة الأممية تعلن عن عدد الضحايا المدنيين في ليبيا خلال شهر يونيو

ليبيا – وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال شهر يونيو 2018 وقوع 31 إصابة في صفوف المدنيين منهم 16 حالة وفاة و15 حالة إصابة وذلك أثناء سير ” الأعمال العدائية ” في جميع أنحاء ليبيا.

البعثة الأممية أشارت وفقاً لموقعها الرسمي إلى أن غالبية الخسائر في صفوف المدنيين نجمت عن القصف والغارات الجوية علاوة على إطلاق النار ومخلفات الحرب غير المتفجرة.

كما وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقوع إصابات بين المدنيين في درنة حيث قتل 10 أشخاص و أصيب 8 آخرون أما في أجدابيا فقد بلغت حالات الوفاة 3 قتلى و7 جرحى.

وسجلت البعثة وقوع 11 إصابة اخرى جراء انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في العجيلات ودرنة ومصراتة وسبها وطبرق.

المرصد – متابعات

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