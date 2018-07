البعثة الأممية: سقوط 31 قتيلا و جريحا جراء الاشتباكات في ليبيا الشهرالماضي

المتوسط:

رصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 31 حالة إصابة في صفوف المدنيين، بينهم 16 حالة وفاة و15 آخرين أصيبوا بجروح خلال يونيو الماضي أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا.

وأوضحت البعثة الأمم المتحدة، في تقرير لها نشرته بموقعها الرسمي اليوم الأثنين ، أن من بين الضحايا 12 رجلا وامرأة واحدة و3 أطفال، لقوا حتفهم، فيما أصيب تسعة رجال وثلاث نساء وثلاثة أطفال بجروح، جراء القصف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وغارات جوية ومخلفات الحرب غير المتفجرة في درنة وأجدابيا وبني وليد.

ووثقت البعثة وقوع 11 إصابة أخرى؛ جراء انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في العجيلات ودرنة ومصراتة وسبها وطبرق.

