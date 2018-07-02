الحكومة المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل مع مصر

أقرت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الاثنين مبدأ المعاملة بالمثل مع السلطات المصرية حيال رفع زيادة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب المصري وكذلك مغادرتهم للأراضي الليبية وذلك بناء على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني.

وخاطب وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وزير المالية والتخطيط في الحكومة كامل أبريك الحاسي في رسالة رسمية تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخه منها تطلب فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع رسوم الدخول لمواطني دولة مصر إلى الأراضي الليبية.

وأوضح بوشناف في رسالته أن السلطات المصرية قررت رفع زيادة رسوم دخول الأشخاص والمركبات من الجانب الليبي وكذلك مغادرتهم، وحيث أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تفرض مبدأ المعاملة بالمثل، فقد اقترح وزير الداخلية على دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني لاتخاذ إجراء مماثل من الجانب الليبي تمت الموافقة عليه.

هذا وطلب وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة الجهات المختصة بتنفيذ الإجراء وفقا للنظم واللوائح السارية.

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