منطقة الخليج العسكرية تنفى تعيين آمرا جديدا لها

المتوسط:

نفى مكتب الإعلام لمنطقة الخليج العسكرية، تعيين آمرا جديدا للمنطقة.

وقال مكتب الإعلام في منشور له على صفحته بالفيس بوك، نظرا للإشاعات التي تروج هذه الأيام علي صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حول تكليف امر جديد لمنطقة الخليج العسكرية خلفا لآمرها الحالي العميد خليفة امراجع ارحيم، إذا نحن بمكتب الاعلام والتوثيق بمنطقة الخليج العسكرية نؤكد أن آمر المنطقة لايزال يؤدي عمله بصفته امرا لمنطقة الخليج العسكرية وأنه لا صحة للأنباء المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي واذا كان هناك أي تكليف صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية سوف يطبق بكل اريحة حسب اللوائح المعمول بها في القوات المسلحة العربية الليبية لأننا في مؤسسة نظامية .

