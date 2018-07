السبسي يبحث مع مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين مبادرة لتسوية السياسية في ليبيا

المتوسط:

بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع و فد عن مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين مستجدات الملف الليبي مع، المبادرة التونسية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وقالت الرئاسة التونسية إن النقاش شمل عدداً من القضايا الدولية والإقليمية، وعدداً من الملفات في الشرق الأوسط، كما شملت النقاشات المبادرة التونسية لإيجاد تسوية سياسية في ليبيا، ونتائج الجهود التونسية في إنجاح المبادرة.

وقد بحث الوفد كذلك تقوية العلاقات ودعم تونس سياسيا واقتصاديا، حيث أوضح الوفد اهتمامه بالتجربة التونسية في التحول الديمقراطي.

وقال السبسي خلال اللقاء عن تطلع بلاد للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق التنمية في تونس والمنطقة

وأثنى السيناتور روجي ويكر رئيس لجنة الأمن والتعاون في أوروبا في مجلس الشيوخ الأميركي، على العلاقات التونسية الأميركية، مثمناً دورها في ضمان الاستقرار في المنطقة حسب تعبيره.

