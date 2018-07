المتوسط:

انطلقت مند عدة أيام حملة الرش ضد الحشرات داخل بلدية جنزور، عن طريق شركة الخدمات العامة بالبلدية والتنسيق مع مكتب الاصحاح البيئ.

ومن المقرر أن تشمل الحملة كل مناطق البلدية .

