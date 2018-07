«عقيلة» يشكل لجنة لمتابعة قرار إعادة تشكيل مجالس إدارة الوطنية للنفط

المتوسط:

أصدر رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، اليوم الأثنين، قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى تشكيل غرفة عمليات مصغرة، للعمل على متابعة استصدار قرارات إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار القرار رقم 52 لسنة 2018م، في بيان أطلعت المتوسط على نسخة منه، أن اللجنة تتشكل من المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي رئيسا، وبعضوية مندوبين عن قوات برلمان طبرب وما تسمى الحكومة الليبية المؤقتة، ومصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، ووزارة الداخلية بالمؤقتة.

