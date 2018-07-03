مديرية أمن سلوق تشرع في تدريب منتسبيها الجدد

شرعت مديرية أمن سلوق قمينس اليوم في تدريس العناصر الأمنية الجديدة من المنتسبين إليها والمنتمين في وقت سابق إلى عضوية اللجنة الأمنية.

وقال عضو مديرية أمن سلوق محمد الفاخري في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية أمس الاثنين، إن دورة تدريب أعضاء اللجنة الأمنية المنتسبين للمديرية قسّمت على ثلاث مراحل، حيث باشرت المديرية خلال الدورة الثانية في مجال المشاة والأسلحة والعلوم الأمنية والقانونية، إلى جانب التدريب على آلية جمع المعلومات بطريقة مختصة تدعم قيام الجهات الأمنية بأدوارها المناطة بها.

وأضاف الفاخري أن عملية التدريب في الدورات المحددة ستجري بإشراف معلمين من القوات الخاصة وذلك من أجل تدريب العناصر الأمنية المستهدفة، حيث يتوقع أن يوزع خريجو هذه الدورات على أقسام وفروع مديرية أمن سلوق قمينس في النقاط والتجمعات الأمنية في المدن والمناطق التابعة لها.

الجدير بالذكر إن مديرية أمن سلوق قمينس تغطي المدن والمناطق الواقعة في كل من بلدية سلوق وبلدية قمينس غرب بنغازي، وتتعاون مع الجهات الأمنية في المناطق المجاورة على غرار مديرية أمن الأبيار ومديرية أمن توكرة ومديرية أمن أجدابيا.

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