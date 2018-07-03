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إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / الحدث الليبي
الحدث الليبي
مصدر الخبر / الحدث الليبي

 أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل لجنة مهمتها إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة لمؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي  .

  القرار  في مادته الأولى ينص على تشكيل لجنة برئاسة وعضوية  :

المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي رئيساً، ومندوب عن القيادة العامة للجيش عضواً، ومندوب عن الحكومة الليبية المؤقتة عضواً، وعضوية مندوب عن مصرف ليبيا المركزي ، ومندوب عن وزارة الداخلية عضواً .

ونص القرار في مادته الثانية  إعادة استصدار قرارات إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة لمؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي  .

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الحدث الليبي

الحدث الليبي

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