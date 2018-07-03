إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل لجنة مهمتها إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة لمؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي .
القرار في مادته الأولى ينص على تشكيل لجنة برئاسة وعضوية :
المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي رئيساً، ومندوب عن القيادة العامة للجيش عضواً، ومندوب عن الحكومة الليبية المؤقتة عضواً، وعضوية مندوب عن مصرف ليبيا المركزي ، ومندوب عن وزارة الداخلية عضواً .
ونص القرار في مادته الثانية إعادة استصدار قرارات إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة لمؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي .
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